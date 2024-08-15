Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Клину по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в семье Руслана и Ульяны растет трехлетний сын Марк. Летом Кулешовы любят вместе кататься на велосипедах, зимой — на лыжах и коньках. Раньше они были вынуждены жить с родственниками, а теперь, благодаря господдержке, переедут в собственную «однушку».

«Мы взяли квартиру в новенькой высотке сразу с отделкой. Уже переехали. Очень удобный, хороший район. Нам все нравится. Для детей сделаны прекрасные площадки, есть несколько спортивных центров. Рядом парки, лес, можно выйти пройтись по набережной», — рассказала Ульяна.

Стать участником программы могут жители младше 35 лет, которые прописаны в Подмосковье и не имеют собственного жилья. Подать заявку можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».