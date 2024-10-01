Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Химках по льготной программе

Молодая семья Мельниковых приобрела квартиру в Химках по льготной программе. Супруги с двумя детьми переедут из «однушки» в «трешку».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Алексей и Вера воспитывают двух детей — двухлетнюю Софию и годовалого Евгения. Отец семейства работает в полиции. По выходным все вместе они выезжают на природу.

Раньше семья была вынуждена жить в однокомнатной квартире. Теперь они переедут в просторную «трешку».

«Сейчас в нашей „трешке“ идет ремонт. Мы взяли квартиру на вторичном рынке. Раньше там жил пожилой человек. Конечно, перепланировку делать не будем, надо сменить полы, поклеить обои. После переезда мужу будет ближе ездить на работу», — рассказала Вера.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и не имеют своей недвижимости. Подать заявку можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».