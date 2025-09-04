Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Дубне по льготной программе

Молодая семья Синюгиных из Дубны приобрела собственную квартиру по льготной программе. Благодаря поддержке супруги вместе с детьми переехали в просторное комфортное жилье.

Павел и Дарья Синюгины воспитывают двоих сыновей: 14-летнего Илью и 10-летнего Антона. Благодаря программе они переедут в новую двухкомнатную квартиру. О возможности получить поддержку супруги узнали от родственников.

«При выборе отталкивались от средств, которыми располагали и выбрали наиболее подходящий для нас вариант. Наша квартира в хорошем, спокойном районе Дубны. Нам нравится, что рядом школа и есть другая необходимая инфраструктура», — рассказала Дарья.

Принять участие в программе могут жители до 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом они должны иметь доходы на оплату 65% расчетной стоимости квартиры.