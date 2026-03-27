Еще одна молодая семья получила жилищный сертификат в Зарайске

В Зарайском муниципальном округе продолжают реализовывать меры поддержки семей с детьми, закрепленные в народной программе «Единой России». Одна из местных жительниц уже смогла воспользоваться предоставленными возможностями для улучшения жилищных условий.

Татьяна Малашич работает в сфере культуры. Долгое время ее семья снимала жилье, часто переезжала с места на место. Потребность в собственном угле стояла очень остро. Полученный сертификат позволил приобрести квартиру в Зарайске, где сейчас идут ремонтные работы.

«Получить сертификат и купить собственную квартиру — это было для нас настоящим чудом. Долгие годы мы снимали жилье, переезжали, не было стабильности. А теперь у нас есть свое место, где мы будем растить детей, где у каждого будет свой угол. Я благодарна всем, кто помог нам в этом. Для нашей семьи собственное жилье — это не просто квадратные метры, это уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за детей», — рассказала Татьяна Малашич.

Депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Никита Чаплин отметил, что в Подмосковье за последние годы значительно усилили поддержку семей. Сейчас в области сотни тысяч семей воспитывают троих и более детей, и эта цифра продолжает расти. В регионе действуют различные меры помощи: единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка для родителей до 35 лет, компенсация половины расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных, бесплатные лекарства для детей до шести лет, а также ежегодная компенсация части стоимости обучения в колледжах для детей из многодетных семей с четырьмя и более детьми, которая предоставляется с 2026 года.

В Зарайском округе такая работа продолжается. В местной общественной приемной партии жители могут получить консультации по всем доступным мерам поддержки, включая жилищные программы и льготы для многодетных семей.