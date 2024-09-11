Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Нурана Керимова и ее шестилетняя дочь Айлин получили квартиру в Химках по льготной программе

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, мама с ребенком получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». О ней женщина узнала от знакомых. Ранее они проживали в муниципальной квартире.

«Муниципальное жилье временное, с помощью субсидии мы смогли приобрести свою. Взяли „однушку“. Дом еще строится. Квартиры будут сдавать с отделкой, так что можно будет сразу въезжать», — рассказала Нурана.

Стать участниками программы могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и не имеют собственной недвижимости. Подать заявку можно по ссылке.

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