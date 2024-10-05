Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Алексей и Вера Мельниковы из Химок купили квартиру с помощью государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей». После завершения ремонта пара отметит новоселье в своей трехкомнатной квартире.

Супруги воспитывают двухлетнюю Софию и Евгения, которому еще нет и года. Алексей служит в полиции. Семья часто проводит время вместе. Пара любит отдыхать на природе.

Новое жилье с рождением сына стало необходимым. Раньше Мельниковы жили с родственниками в однокомнатной квартире. Решить вопрос помогла администрация Химок. Вере предложили принять участие в льготной подпрограмме.

«Мы взяли квартиру на вторичном рынке. Раньше там жил пожилой человек. Конечно, перепланировку делать не будем, надо сменить полы, поклеить обои. После переезда мужу будет ближе ездить на работу», — рассказала женщина.

Около 300 пар Московской области уже стали участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Напомним, получатель льготы должен соответствовать некоторым критериям: быть не старше 35 лет, на одного человека в семье должно приходится менее 10 квадратных метров, получатель должен быть зарегистрирован в Московской области и иметь стабильный доход для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму. Подать заявку можно онлайн на портале Госуслуг.

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