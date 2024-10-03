Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Многодетная семья Даниила и Ольги Шахурдиновых из городского округа Химки купила жилье по льготной программе. Пара отпразднует новоселье в трехкомнатной квартире.

Супруги воспитывают троих дочерей — Софью, Юлианну и Елизавету. Появление младшей дочери подтолкнуло их к покупке нового жилья, в котором будет хватать места на всех. Узнав о государственной программе поддержки, семейная пара решила принять в ней участие.

«Мы смогли взять трехкомнатную квартиру. Выбрали на вторичном рынке, чтобы иметь возможность сразу переехать. Теперь у детей есть свои комнаты», — поделилась Ольга Шахурдинова.

Отметим, что за 2024 год в программе «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье приняли участие около 300 пар. Получить льготу может каждый кандидат, который соответствует определенным требованиям.

Среди них: возраст до 35 лет, нужда в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), регистрация в Московской области по месту жительства и доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму. Подать соответствующую заявку можно на портале Госуслуг.

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