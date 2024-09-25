Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

После рождения третьего ребенка семья решила расширить жилплощадь. Субсидия стала в этом вопросе хорошей поддержкой.

«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Будем получать ключи весной в следующем году. Очень ждем момент сдачи. Это особенно радостное событие для нас!» — поделился химчанин Владимир Степанов.

Всего с начала года в Подмосковье около 300 семей приняли участие в льготной программе. Получить поддержку от государства можно только, если нуждающиеся в возрасте до 35 лет, им необходимо жилье, они проживают в Московской области и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры или возможность получить кредит на эту сумму. Подать заявку можно онлайн на портале Госуслуг.

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