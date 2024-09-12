Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Гюнель растит двоих детей: сына Рината и дочь Рианну. Они переехали в новое жилье из съемной квартиры. Помощь в этом молодой семье оказала администрация городского округа Химки.

«Мы приобрели квартиру в новостройке. Высотку сдадут осенью. У нас будет евротрешка. Мне очень нравится сам район — рядом лес, свежий воздух», — рассказала Гюнель.

Напомним, чтобы получить льготу по программе «Обеспечение жильем молодых семей» необходимо соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; проживать в Московской области и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму. Подать заявку можно онлайн на портале госуслуг Московской области.

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