Еще одна молодая семья получила квартиру по льготной программе в Клину

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Многодетная мама из Клина приобрела квартиру по льготной программе. Они переедут в просторную «двушку» из небольшой квартиры, где жили вчетвером.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Елена Аксенова приобрела квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Она воспитывает твоих детей — 14-летнего Михаила, 12-летнего Егора и двухлетнюю Ксению.

«Мальчики увлекаются компьютером — играми, программированием. К нам домой приходит репетитор заниматься с ними английским. Вдобавок старший ходит на тяжелую атлетику. А малышке пока интересны мультики, очень нравится „Маша и Медведь“», — рассказала она.

Ранее семья жила в небольшой квартире, однако благодаря программе им удалось приобрести просторную «двушку» с двумя балконами.

Получить меру поддержки могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

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