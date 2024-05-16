Еще одна молодая семья из Зарайска получила жилье по субсидии | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:48 Еще одна молодая семья из Зарайска получила жилье по субсидии Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Молодая семья из Зарайска получила собственное жилье благодаря программе поддержки. Александра Аршина вместе с сыном переедут в новую квартиру этим летом.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Александра работает бьюти-мастером и воспитывает восьмилетнего сына. Долгое время они жили вместе с родственниками женщины. Теперь они смогут переехать в сосбтвенную квартиру.

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«Дом в очень хорошем месте, рядом магазины, остановки, школа, детсад. Благожелательные соседи — бабульки, семьи, все давно там живут. В нашей двушке будем полностью делать капитальный ремонт. Сейчас идет черновая работа, переезжать будем к лету», — рассказала Александра.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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