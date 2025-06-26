Еще одна молодая семья из Талдома приобрела жилье по госпрограмме
Екатерина Рогачева из Талдомского округа, воспитывающая двух сыновей, стала полноправной хозяйкой собственной квартиры. Переехать ей помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище».
Семья Рогачевой долгое время жила с родителями, но возможность улучшить условия стала реальностью благодаря поддержке региона.
«Взяли нашу „двушку“ на вторичном рынке. Ремонт от прошлых хозяев позволяет в ней жить, но мы хотим в будущем немного его освежить и что-то переделать под себя», — поделилась Екатерина.
Квартира находится в Юбилейном районе — место оказалось идеальным для жизни с детьми.
«Кроме того, здесь хорошая школа. А еще рядом парк, детская площадка, магазины, аптеки», — добавила Рогачева.
Свободное время семья проводит активно.
«Зимой дети любят ездить в игровую, в теплое время года мы больше гуляем на природе, увлекаемся рыбалкой. Летом, как и многие, любим жарить шашлыки. Старший сын у меня готовится к школе, в будущем хочет пойти на футбол», — рассказала женщина.
О программе она узнала от подруги и, не раздумывая, подала документы.
Для участия необходимо соответствовать ряду требований: возраст до 35 лет, статус нуждающихся в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживание в Подмосковье и наличие достаточного дохода для оплаты 65% стоимости жилья или возможность взять кредит на эту сумму.