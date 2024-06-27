Еще одна молодая семья из Истры получила субсидию на жилье

Фото: Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Семья Левиных из Истры купила квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Переезд запланирован на следующий год, рассказали в Минжилолитики Подмосковья.

У Евгения и Елены двое детей — 12-летняя Кира и пятилетний Дима. Семья любит проводить время вместе на природе, в парке. Летом катаются на велосипедах и лодке, зимой ходят в бассейн.

Раньше молодая семья ютилась в «однушке». Узнав о возможности получить субсидию и улучшить жилищные условия, Левины решили попробовать. Собрали документы и подали заявку. Все получилось.

«Наш дом еще строится, будет готов в следующем году. Мы выбрали планировку „евротрешка“ — это две изолированные комнаты и одна большая, совмещенная с кухней. В районе очень хорошая, развитая инфраструктура», — говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Узнать подробности и подать заявку можно онлайн на сайте uslugi.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Старение, ожоги и пигментация. Чем грозит отказ от использования SPF-крема

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте