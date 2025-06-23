Еще одна молодая семья из Химок приобрела жилье по госпрограмме

Алексей и Лариса Мартыновы из Химок готовятся к переезду в новую квартиру. Приобрести жилье им помог проект «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках областной программы «Жилище».

Семья воспитывает двухлетнюю дочь и часто проводит время вместе.

«Я работаю шеф-поваром в ресторане, поэтому и дома мы часто готовим, еще я играю на гитаре и варгане. Варвара у нас очень активный ребенок, она любит общаться. Несмотря на то, что ей всего два года, она разговаривает по телефону с бабушками и дедушками, рассказывает, как у нее дела», — отметил Алексей.

О возможности улучшить жилищные условия глава семьи узнал от матери. После консультации в администрации округа супруги собрали необходимые документы и вскоре стали обладателями двухкомнатной квартиры в строящемся доме в Мытищах.

«Дом планируется к сдаче в ноябре, с нетерпением ждем ключи. При выборе квартиры нам была важна цена и транспортная доступность. Также хотелось, чтобы рядом был садик для ребенка. Из разных вариантов подобрали наиболее оптимальный для нас», — поделился планами Мартынов.

Для участия в программе молодым семьям необходимо соответствовать ряду требований: возраст супругов до 35 лет, подтвержденная нужда в жилье, постоянная регистрация в Подмосковье, а также наличие средств для оплаты 65% стоимости квартиры или возможность взять кредит на эту сумму.