Еще одна молодая семья из Чехова приобрела жилье по госпрограмме

В рамках государственной программы «Жилище» в Подмосковье реализуют подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей». Ее участницей стала семья Грымовых, которая смогла приобрести просторную квартиру в Чехове.

Наталья и Максим воспитывают двух дочерей — семилетнюю Милану и полуторагодовалую Милену. Семья любит проводить время на природе, путешествовать и выезжать на рыбалку.

«Сейчас наш папа на СВО, а мы с нетерпением ждем его дома. Когда он приезжал в отпуск, удалось побывать в Санкт-Петербурге, летом планируем отдохнуть все вместе на море», — рассказала Наталья.

До переезда в собственное жилье Грымовы долгое время арендовали квартиру. Услышав о программе от знакомых, они решили попробовать подать заявку. Недавно семья отпраздновала новоселье.

«Поскольку у нас много родственников живет именно в Чехове, решили взять новую квартиру в этом округе. Наша „трешка“ в пятиэтажном новом доме, купили уже с ремонтом. Мы заказали кухню, сделали спальни и гостиную. У нас хороший район, рядом школа, много магазинов, детских площадок», — поделилась Наталья.

Для участия в программе требуется соответствие ряду условий: возраст супругов не должен превышать 35 лет, у них должна быть потребность в улучшении жилищных условий, наличие регистрации в Московской области, а также достаточный доход для оплаты не менее 65% стоимости жилья либо возможность оформить ипотеку.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн.