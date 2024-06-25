Еще одна молодая семья из Балашихи приобрела жилье по госпрограмме

Семья Тумилович из Балашихи приобрела собственную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

У Константина и Марины творческая семья. Папа — актер театра, мама — художник. Старший сын Владимир уже пробует свои силы на сцене, младшие Елизавета и Леонид учатся рисовать и лепить из пластилина. Вместе любят отдыхать на природе, ходить в музеи и театры. Недавно ездили в «Третьяковку».

Раньше семья из пяти человек ютилась в студии, потом родители узнали о мерах поддержки молодых семей и решили попробовать. Получилось.

«Теперь у нас собственная трехкомнатная квартира. Места хватит всем. Пока идет ремонт, а когда дело дойдет до декора, хотим сами расписать стены или выложить мозаику», — рассказала Марина Тумилович.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн на портале uslugi.mosreg.ru.

В июне отличившихся работников образования и культуры наградили в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев от имени президента вручил медали за достижения в искусстве и знаки отличия за наставничество.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».