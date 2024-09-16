Еще одна модельная библиотека открылась в Ивантеевке в сентябре

Модельная библиотека открылась в Ивантеевке Пушкинского городского округа. Она стала 18-й по счету в Московской области.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, проект Центральной библиотеки имени Горбунова победил в конкурсе нацпроекта «Культура» в прошлом году. Она оборудована по федеральному стандарту. В ней сделали дизайнерский ремонт, закупили современное мультимедийное оборудование, новую мебель и книги и многое другое.

«Кроме того, оборудована музейная зона „Гостиная Горбунова“ в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке», — добавил Кузнецов.

Для библиотеки закупили 3757 экземпляров книг.

В ведомстве подчеркнули, что всего в области работает 921 библиотека. Найти ближайшую, заказать и забрать в ней книги, а также узнать о кружках и мероприятиях библиотеки можно в приложении «Мое Подмосковье».

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