Еще одна многодетная семья в Чехове получила ключи от новой квартиры

Торжественное событие состоялось в приемной местного отделения «Единой России». Глава округа Михаил Собакин вручил цветы, подарки и заветные ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Саньковых.

Коренные жители Чехова воспитывают троих детей, старший из которых — Павел — инвалид с детства. Именно по улучшению жилищных условий для семьи с ребенком-инвалидом была предоставлена новая квартира.

«Нам позвонили из жилищного отдела и предложили посмотреть квартиру. Нас переполнила радость. Это подарок, подарок судьбы — эмоции через край», — поделились глава семейства Александр Саньков и его супруга Татьяна.