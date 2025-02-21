Еще одна многодетная семья в Чехове получила ключи от новой квартиры

Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

Торжественное событие состоялось в приемной местного отделения «Единой России». Глава округа Михаил Собакин вручил цветы, подарки и заветные ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Саньковых.

Коренные жители Чехова воспитывают троих детей, старший из которых — Павел — инвалид с детства. Именно по улучшению жилищных условий для семьи с ребенком-инвалидом была предоставлена новая квартира.

«Нам позвонили из жилищного отдела и предложили посмотреть квартиру. Нас переполнила радость. Это подарок, подарок судьбы — эмоции через край»,  — поделились глава семейства Александр Саньков и его супруга Татьяна.

Помимо основного подарка, семье вручили и кухонную технику — мультиварку, которая очень пригодится в хозяйстве.

«Я искренне рад сегодня присутствовать на таком торжественном мероприятии и еще больше радости, что ваши семейные условия будут комфортнее. Это все благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева», — отметил Михаил Собакин.

Государственная программа «Жилище» активно реализуется на территории округа и помогает семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

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