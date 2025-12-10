Еще одна многодетная семья получила жилищный сертификат в Подмосковье

Многодетная семья, выехавшая из зоны радиационного воздействия после катастрофы на Чернобыльской АЭС, получила жилищный сертификат в Рузе. С его помощью можно приобрести квартиру или дом за счет федерального бюджета.

Валентина Бычук встретилась с представителями администрации округа, чтобы получить долгожданный документ. С 2022 года ее семья стояла на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жильем.

По программе средства можно использовать для приобретения квартиры, дома или помещения по договору участия в долевом строительстве.

Всего в этом году в Подмосковье выдали пять жилищных сертификатов для тех, кто переехал из зоны воздействия радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.