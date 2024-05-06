Еще одна многодетная семья из Подольска получила новое жилье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 10:14 Еще одна многодетная семья из Подольска получила новое жилье Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Еще одна многодетная семья из Подольска получила новое жиле благодаря программе поддержки. Мария Емченко с двумя сыновьями и двумя дочерьми переедут в просторную евротрешку.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, мама с четырьмя детьми переедут благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей». До этого семья более 10 лет жила в однокомнатной квартире.

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Мария Емченко воспитывает четырех детей и ведет собственное дело. Предпринимательские навыки она воспитывает и у ребят.

«Я начинала с нуля и постепенно достигла определенных высот. Конечно, хочу, чтобы ребята выросли приспособленными к жизни. Иногда беру их с собой на работу, пусть привыкают, приучаю к труду. В свободное время мы гуляем по парку, любим ходить в батутный центр», — говорит она.

В этом году участниками программы стала 271 семья. Подать заявку можно по ссылке.

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