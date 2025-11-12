Еще одна медсестра приобрела квартиру в Чехове благодаря соципотеке

Как рассказали в региональном Минжилполитики, Юлия Вольникова работает участковой медсестрой в Чеховской больнице. Ее трудовой стаж — 13 лет. О социальной ипотеке девушка узнала от сотрудников отдела кадров. Ранее вместе с семьей она жила в съемной квартире.

«Наша квартира на вторичном рынке. Мы решили немного освежить ремонт и будем готовиться к новоселью. Когда выбирали жилье, нам было важно его расположение. Хотелось, чтобы рядом были сад, школа для детей и до моей работы можно было добираться без проблем. Этот вариант нам понравился тем, что квартира такая же, как наша съемная», — отметила Юлия.

Программа дает возможность медикам, учителям, воспитателям и другим специалистам приобрести собственное жилье. Она действует в регионе с 2016 года.