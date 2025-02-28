Еще одна медсестра из Солнечногорска приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Медсестра из Солнечногорска Ольга Полина приобрела квартиру благодаря программе социальной ипотеки. Ее семья переедет в новое жилье после ремонта.

Ольга Полина работает в Солнечногорской больнице более 20 лет. Благодаря программе поддержки ее семья сможет переехать в новое жилье из служебной квартиры.

«Все вместе мы ютились в „однушке“. Квартира была не своя, теперь у нас собственная „трешка“. Купили на вторичном рынке в новом доме. Сейчас делаем ремонт. Мне, как медику, очень нравятся светлые тона, просторные интерьеры, чтобы все было чисто, аккуратно, что называется „по полочкам“. К весне надеемся отмечать новоселье», — рассказала Ольга.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное могут получить учителя, врачи, тренеры и другие специалисты.