Еще одна медсестра из Пушкино приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Процедурная медсестра Марина Климова, чей трудовой стаж в медицине превышает три десятилетия, стала участницей программы «Социальная ипотека». Она приобрела жилье в Пушкинском округе.

Климова переехала из Кургана два года назад и стала сотрудницей Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

«Желание лечить пациентов возникло еще в детстве. Сейчас я делаю множество манипуляций, например, различные инъекции, устанавливаю катетеры. У меня большой опыт, поскольку работала медсестрой в разных отделениях», — рассказала медсестра.

О программе она узнала от коллег и подала заявку на участие.

«Купили „двушку“ на вторичном рынке в микрорайоне Софрино-1. Мы хотели, чтобы был нормальный ремонт и оптимальная квадратура. Посмотрели этот вариант, он нас устроил. Нам с мужем и сыном все понравилось, уже отпраздновали новоселье», — рассказала Марина Климова.

Программа «Социальная ипотека», которую реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора помогает обзавестись собственными квадратными метрами медикам, учителям, молодым ученым, начинающим специалистам в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также тренерам.

С условиями и полным перечнем специальностей, представители которых могут претендовать на получение льготной ипотеки, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.