Еще одна медсестра из Подольска приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

В Подмосковье с 2016 года действует программа «Социальная ипотека», которая позволяет медикам купить собственное жилье. Обладательницей квартиры стала сотрудница неврологического отделения Подольской клинической больницы Екатерина Толстикова.

Медсестрой жительница Московской области мечтала стать с детства.

«Мне нравится все: колоть уколы, делать перевязки и ставить капельницы. Это мое. В работе самое главное относиться с уважением к пациентам и коллегам», — рассказала Толстикова.

О «Социальной ипотеке» ей рассказала коллега. Екатерина получила сертификат и уже переехала с семьей в четырехкомнатную квартиру.

«При выборе жилья, помимо квадратуры нам было важно, чтобы дом был теплым и находился недалеко от работы. Мы не привязывались к определенному району, но хотелось, чтобы поблизости была школа для ребенка», — пояснила Екатерина.

Программа льготного ипотечного кредитования была запущена в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Собственное жилье с ее помощью могут приобрести не только медики, но также молодые ученые и специалисты в области ОПК, учителя и тренеры.