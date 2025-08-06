Еще одна медсестра из Наро-Фоминска приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Медсестра с 25-летним стажем Светлана Евстратова смогла приобрести собственную трехкомнатную квартиру в Наро-Фоминске благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Ее семья готовится к ремонту и скорому новоселью.

Светлана работает в Наро-Фоминском перинатальном центре и признается, что выбрала профессию из-за желания помогать людям.

«Всегда радуют хорошие отзывы пациенток. Я работаю в гинекологическом отделении. У нас лежат и беременные, и женщины, которым требуется проведение различных операций. Когда от нас пациентки уходят здоровые, улыбаются, это настоящее счастье. Для меня важно, чтобы им у нас было хорошо, чтобы они ощущали нашу заботу», — поделилась медсестра.

О программе «Социальная ипотека» Евстратова узнала на работе. Она решила принять участие, так как ее семья жила с родственниками.

«Купили квартиру в Наро-Фоминске, в хорошем районе. Рядом детский сад. Мы уже записали в него ребенка. Осталось сделать ремонт и будем праздновать новоселье! Мы очень рады, что у нас есть свой отдельный уголок», — рассказала Евстратова.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Она предназначена для медиков, учителей, молодых ученых, специалистов оборонно-промышленного комплекса и тренеров.

Полный перечень профессий и условия участия можно найти на сайте Министерства жилищной политики региона.