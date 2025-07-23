Еще одна медсестра из Королева приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Медсестра из Королева Марина Беркиханова стала участницей программы «Социальная ипотека». Она купила двухкомнатную квартиру и уже отмечает новоселье.

Беркиханова трудится в городской детской поликлинике. Ее медицинский стаж превышает пять лет.

«Мне всегда нравилось работать с детками. Они рождаются, и ты с первых дней начинаешь за ними наблюдать, каждый месяц вызываешь на прививки, на взвешивание и измерение роста. Приятно следить, как малыши подрастают, мы провожаем их в садик, а потом и в школу», — поделилась медсестра.

Семья Марины давно живет в Королеве, но собственное жилье у нее появилось только недавно.

«Мы уже переехали в нашу просторную „двушку“, которую купили на вторичном рынке. Так вышло, что купили квартиру в том же доме, где жили до этого. Не хотелось менять район, мы к нему уже привыкли, дети здесь ходят в школу. Другие районы даже не рассматривали. И теперь мы очень рады, что у нас есть свое гнездышко», — рассказала Беркиханова.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. В ней могут участвовать медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Подробный перечень профессий, дающих право на присоединение к программе, а также условия получения социальной ипотеки можно найти на сайте Министерства жилищной политики Московской области.