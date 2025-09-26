Еще одна компания получила IT-грант в Подмосковье

Еще одно предприятие получило IT-грант в Подмосковье. Поддержку предоставили компании «ТДМ ТЕХ», которая разрабатывает программно-аппаратные комплексы для операторов связи.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, гранты позволяют развивать IT-отрасль в Подмосковье. Получить поддержку могут компании, зарегистрированные в Московской области, которые работают по определенным кодам ОКВЭД и имеют не менее 30% выручки от IT-деятельности. При этом в штат должны принять от пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей.

«Мы создаем экосистему, где талантливые специалисты получают возможности для реализации проектов, а бизнес — условия для внедрения инноваций», — отметил первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Узнать больше о получении грантов можно по ссылке.