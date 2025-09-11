Еще одна компания из Подмосковья получила IT-грант на развитие

Еще одна компания получила IT-грант в Подмосковье. Поддержку предоставили «М Тех», которая занимается автоматизации ритейла и развитием финтех-сервисов.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, компания «М Тех» — разработчик IT-решений. Среди направлений работы предприятия — автоматизация ритейла, диджитализация и развитие финтех-сервисов.

«Грантовая поддержка помогает бизнесу сохранять эффективность и строить планы на будущее — благодаря привлечению сильных специалистов и внедрению современных технологий. Такое сотрудничество строится на диалоге государства и бизнеса, где поддержка ориентирована на реальные потребности компании», — поделился первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получить субсидию могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье и имеют не мене 30% выручки от IT-деятельности. При этом в штат должны принять от пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей.

Узнать больше об условиях получения грантов можно по ссылке.