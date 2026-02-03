Еще одна IT-компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна»

Еще одна IT-компания пополнила особую экономическую зону «Дубна». Предприятие «Мы-Будущее» реализует там проект по созданию и внедрению единой цифровой платформы на базе ИИ для автоматизации бизнеса и обслуживания корпоративных клиентов.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в проект планируют инвестировать более восьми миллионов рублей.

«К реализации проекта планируется привлечь 16 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Платформа интегрирует базу данных и обеспечит централизованное хранение информации о сделках, заказах, поставках и финансах. Это позволит быстро находить нужные данные и реагировать на запросы клиентов.

«Цифровизация ускорит процессы обработки задач в 100 раз, позволит экономить тысячи рабочих часов и значительно повысит прозрачность и эффективность управления бизнесом. Пользователи получат быстрый доступ к информации о продуктах, акциях и состоянии своего заказа, улучшая клиентский опыт и лояльность», — отметили в ведомстве.

Компания предложит комплексное решение для улучшения финансовых показателей и роста клиентской базы.