Еще одна IT-компания из Подмосковья получила грант на развитие

Центр молодежного инновационного творчества «Техношкола» в Видном Ленинского округа
Фото: Центр молодежного инновационного творчества «Техношкола» в Видном Ленинского округа/Медиасток.рф

очередное соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Подмосковье. Поддержку получил компания «ВБ-Тех».

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания занимается разработкой программного обеспечения для маркетплейса Wildberries в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане и Израиле.

«Предоставление грантов за привлечение высококвалифицированных специалистов способствует наращиванию кадрового потенциала региона, формирует устойчивые стимулы развития IT-отрасли. Формируя благоприятные условия для создания новых рабочих мест, мы укрепляем технологический потенциал Подмосковья», — прокомментировал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Условия получения субсидии включают: регистрацию компании в Подмосковье, долю выручки не менее 30%, соответствие определенным кодам ОКВЭД. Обязательное требование — трудоустройство пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей, которые не работали в регионе последний год.

Узнать больше о поддержке можно на  региональном портале госуслуг.

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