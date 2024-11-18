Еще один житель Воскресенска получил жилищный сертификат для детей-сирот

В Воскресенске вручили жилищный сертификат студентке Егорьевского техникума Анне Скударевой. В 2020 году она осталась без попечения родителей и воспитывалась в приемной семье.

Жилищный сертификат вручил глава округа Алексей Малкин, поздравил Анну и пожелал ей всестороннего развития.

«Продолжаем вручение государственных жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Анна Скударева воспитывалась в приемной семье, которая поддерживает ее до сих пор. В этом году она окончила обучение по программе подготовки в колледже в Коломне по профессии «оператор электронно-вычислительных машин», а с сентября поступила в Егорьевский техникум на швею.

Девушка получила 12-й сертификат для детей-сирот. Всего 16 человек в 2024 году получат право приобрести квартиру за счет государства.

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