Еще один житель Фрязина получил сертификат на приобретение жилья

Житель Фрязина Даниил сможет купить собственное жилье в ближайшее время. Он получил сертификат на его приобретение.

Собственную квартиру молодой человек из Фрязина сможет купить благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище». Право на такую меру поддержки парень имеет как ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Сейчас Даниил обучается в колледже Щелкова, но жилье хочет купить в родном Фрязине, потому что планирует работать на предприятии «Исток» имени Шокина».

«Надеюсь, собственное жилье станет для Даниила хорошим стартом для взрослой жизни! Мы со своей стороны окажем помощь и юридическое сопровождение при заселении», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».