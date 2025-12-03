Еще один жилой дом восстановят в Ильичевском районе Мариуполя

Специалисты из Московской области выходят на финишную прямую в процессе восстановления пятиэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Бригады полностью обновили основные инженерные системы.

Рабочие заменили центральное отопление, сети холодного и горячего водоснабжения, электроснабжение и канализацию.

Кроме того, они провели масштабную реконструкцию здания: установили новые пластиковые окна, привели в порядок кровлю, обновили фасад и отремонтировали общедомовые помещения.

Сейчас завершаются внутренняя отделка и благоустройство двора, после чего дом получит современный аккуратный вид.

Все этапы восстановления находятся под постоянным контролем подмосковных экспертов управления технического надзора капитального ремонта.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в обращении к экспертам.

Инженеры стройконтроля регулярно выезжают на площадку, следят за соблюдением технологий, качеством материалов и соответствием работ утвержденной смете, чтобы восстановление шло строго по стандартам.