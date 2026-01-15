Еще один жилой дом восстановили в Ильичевском районе Мариуполя

В Мариуполе скоро завершится восстановление девятиэтажного жилого дома, который серьезно пострадал во время боевых действий. Работы ведут под контролем специалистов подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта.

В здании были серьезно повреждены инженерные системы. В ходе масштабного ремонта строители полностью заменили кровлю, обновили стояки, батареи, а также системы водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В подъездах установили новые окна, выполнили отделку и привели в порядок помещения общего пользования.

За ходом восстановления следят эксперты стройконтроля из Московской области. Они регулярно выезжают на объект, чтобы проверить качество работ и материалов, а также убедиться, что подрядчики соблюдают график.

«Ваша работа имеет колоссальное значение. При сложных условиях проявленные вами качества — настоящий героизм и самоотверженность. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — оценил работу инспекторов министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Строительная бригада заканчивает последний этап — благоустройство придомовой территории. Вскоре жители смогут вернуться в обновленный дом.