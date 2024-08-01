Еще один жилой дом построили в ЖК «Терра» в Дмитрове

Фото: Министерством жилищной политики Московской области

Жилой комплекс «Терра» продолжают строить в Дмитрове. На территории возвели еще один трехэтажный дом на 56 квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь нового дома превысила 2,7 тысячи квадратных метров. Там обустроили 56 квартир различной планировки, в том числе редкие форматы с окном в ванной или террасой.

В холлах домов обустроили места для велосипедов и колясок. На первых этажах будут работать кафе, магазины, отделения банков и другие организации.

ЖК расположен в микрорайоне Внуковском. На его территории создадут зоны отдыха, установят детские и спортивные площадки. Рядом расположены пруд и парки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте