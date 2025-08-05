Еще один жилой дом поставили на кадастр в ЖК «Отрадный» в Мытищах

Еще один жилой дом поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Отрадный» в Мытищах. В него переедут 288 семей.

Благодаря постановке на кадастровый учет дольщики смогут оформить права собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и осуществлять другие юридические процедуры, рассказали в региональном Минжилполитики.

Площадь нового дома превышает 11,7 тысячи квадратных метров. Там обустроили 288 квартир разной планировки. Во дворе разместили спортивные и детские площадки, а также места для отдыха и парковку.

ЖК находится рядом с железнодорожной станцией «Мытищи». Вблизи расположены школы, детские сады, стадион, бассейн, магазины и торговые центры.

Новый дом находится по адресу: Мытищи, ул. Медицинская, д. 2А