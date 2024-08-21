Еще один жилой дом начали строить в ЖК «Публицист» в Пушкино

Жилой комплекс «Публицист» продолжают строить в Пушкино. Сейчас там возводят несколько домов с подземным паркингом.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас девелопер приступил к строительству корпуса № 12 на улице Зеленая Роща. На территории также возведут две школы, пять детских садов, поликлинику и спортивный комплекс.

Сейчас в стадии строительства находятся три многоквартирных дома и подземный паркинг на 270 мест. Всего там трудятся свыше 100 специалистов и спецтехника.

Жилой комплекс находится в 17 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. В ходе первого этапа строительства там возведут пять жилых корпусов и подземной парковкой и коммерческими помещениями на первых этажах.

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