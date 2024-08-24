Многоквартирный дом XIX века на Посадской улице в Коломне отреставрируют

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Многоквартирный дом № 40 на Посадской улице — объект культурного наследия XIX века отреставрируют в Коломне. Жителей переселили в другие помещения на время ремонта.

Строители должны не только привести дом в порядок, но и сохранить его исторический вид, а также конструктивные особенности — деревянную лестницу в подъезде и деревянный пристрой.

«Здесь необходимо воссоздавать правильный визуальный облик, поэтому подрядчику немножко сложнее: строители обязаны разработать проект с учетом исторических фактов, чтобы его согласовали в Главном управлении культурного наследия», — пояснил заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

В здании расположено восемь квартир. Пока строители укрепляют фундамент и меняют лестничный марш, собственники переехали в другие помещения.

Подрядчик выполнил половину запланированного объема. Через два месяца коломенцы смогут вернуться в свои квартиры.

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