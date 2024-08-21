Еще один жилой дом достроили в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

Корпус № 2 жилого комплекса «Живописный» в Ленинском округе достроили. Новоселье там отметят 435 семей, некоторые из них уже получили ключи от квартир.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, площадь четырехэтажного дома превысила 44 тысячи квадратных метров.

Ранее в жилом комплексе достроили корпуса № 3, № 4.1 и № 4.2, а также открыли детский сад на 130 мест. В учреждении обустроили музыкальный и спортивный залы, кружковые, пищеблок и медблок. Там смонтировали теплый пол и установили мультимедийные системы.

На территории ЖК построили четыре жилых дома на 1078 квартир, рядом находится Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное» и имение «Спасское».

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