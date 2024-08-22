Еще один ВЗУ реконструируют в городском округе Пушкинский к 2025 году

Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 18 объявили в Пушкинском городском округе. Работы должны закончить до 2025 года.

Извещение о проведении конкурса на реконструкцию узла, который обслуживает около пяти тысяч жителей, появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 18 с установкой станции водоподготовки», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Обновление проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Профинансируют работы за счет средств бюджета Московской области и Пушкинского округа.

Завершить работы планируют в 2025 году.

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