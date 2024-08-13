Более 10 молодых сотрудников пополнили медицинский штат в Дмитрове летом

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Этим летом на работу в медучреждения Дмитрова пришли 13 молодых специалистов. Все они — выпускники Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа.

Главная медсестра больницы Нелли Светличная рассказала, что на работу из колледжа пришли фельдшеры, медсестры и медбратья. Они проходили практику в Дмитрове и хорошо себя зарекомендовали в деле.

Медбрат Дмитровской больницы Николай Кузнецов после колледжа работает в отделении анестезиологии и реанимации. По его словам, здесь можно быстро набраться опыта. За его плечами уже 10 суточных дежурств.

«В первую смену было сложно, но в отделении работают замечательные медсестры. Они помогли и поддержали. К тому же у меня есть наставник — палатная медсестра Ангелина Балашова. Она разъясняет, делится опытом, подсказывает, как лучше проводить те или иные манипуляции», — поделился Николай.

В будущем молодой человек планирует поступить в медицинский вуз.

«Для удобства студентов и педагогов здание медколледжа недавно было капитально отремонтировано. Здесь появилось новое симуляционное оборудование и тренажеры, зоны рекреации и спортивная площадка. Благодаря проведенным ремонтным работам в филиале теперь могут учиться больше студентов», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Кроме того, в медицинские учреждения муниципалитета привлекают новых специалистов. Для этого существует целевое обучение студентов и программы «Приведи друга», «Земский доктор», «Социальная ипотека».

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