Еще один врач приобрел квартиру в Сергиевом Посаде благодаря соципотеке

В Московской области медики могут приобрести жилье на льготных условиях. Анестезиолог-реаниматолог Сергиево-Посадской больницы Кирилл Сыриков стал участником программы «Социальная ипотека».

Опытный медик, отдавший профессии 20 лет, смог купить трехкомнатную квартиру. Карьеру Сыриков начал в Саратовской области, а теперь спасает самых маленьких пациентов в отделении реанимации новорожденных.

«Вдохновляет результат, мы оказываем, в том числе, и высокотехнологичную помощь, это очень интересно», — отметил врач.

Идея подать заявку на льготное жилье пришла после разговора с главой больницы.

Удача улыбнулась семье Кирилла Сырикова в полной мере: она смогла выкупить ту самую квартиру, которую много лет снимала.

«Хозяин как раз решил ее продавать, а мы искали вариант для покупки. Все сложилось, теперь у нашей семьи из четырех человек есть собственная трехкомнатная квартира», — пояснил медик.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Она также распространяется на учителей, молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров.

Подробности о том, как принять участие в проекте, можно найти на сайте Министерства жилищной политики региона.