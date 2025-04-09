Еще один врач приобрел квартиру в Пушкино благодаря социальной ипотеке

Снежана Митянина — заведующая первым терапевтическим отделением клиники № 2 областного противотуберкулезного диспансера. Ее стаж составляет 19 лет.

«Я не боюсь лечить таких больных, поскольку знаю, как себя защитить. Мне нравится моя работа тем, что можно развиваться не только как врач-фтизиатр, но и по другим специальностям. Потому что зачастую у наших пациентов, помимо туберкулеза, много других заболеваний. Я постоянно расту как специалист, и это здорово», — сказала Снежана.

Она рассказала, что о социальной ипотеке узнала от коллег. В результате программа дала возможность Снежане переехать из съемной квартиры в двушку вместе с двумя детьми. Сейчас там ведется ремонт.

«Наша квартира в достаточно новом доме, она была с ремонтом, но мы решили немного переделать ее под себя. Много идей, надеюсь, удастся их воплотить. При поиске мы смотрели на квадратуру, хотелось, чтобы у каждого члена семьи был свой уголочек. Не менее важным для нас было наличие рядом школы, магазинов и транспортной инфраструктуры», — отметила она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Она дает возможность приобрести собственное жилье учителям, медикам, ученым и другим специалистам.