Еще один врач приобрел квартиру в Протвине по льготной ипотеке
Участковый терапевт из Протвина Гиляна Бызова приобрела квартиру благодаря программе социальной ипотеки. Ее семья переедет со сьемного жилья в «двушку».
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Гиляна Бызова работает в Протвинской больнице и считает медицину своим призванием. Долгое время ее семья жила в съемной квартире, а о программе узнала из интернета.
«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт, относятся с пониманием», — рассказала Гиляна.
Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Ее участниками могут стать медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.
В этом году сертификаты на социальную ипотеку получат 295 человек.
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