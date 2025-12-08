Еще один врач приобрел квартиру в Наро-Фоминске благодаря соципотеке

Благодаря программе «Социальная ипотека» еще один врач получил ключи от собственного жилья. Акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева приобрела квартиру недалеко от места работы.

Светлана — врач с восьмилетним стажем. Она с детства знала, что ее призвание — помогать людям.

«В первом классе мне подарили книгу „Скорая медицинская помощь“. Я тогда „вылечила“ всех животных в своем доме и в соседском тоже. Однако, потом решила, что все-таки буду лечить людей. После колледжа я работала медсестрой в роддоме, а затем уже стала акушером-гинекологом», — поделилась она.

Гордеева сначала жила с родственниками, потом переехала в съемное жилье, а затем задумалась о собственном. Узнав о государственной поддержке от коллег, она решила принять участие в программе.

«Я поняла, что „Социальная ипотека“ — это отличный вариант решить квартирный вопрос. Мы купили „двушку“ на вторичном рынке, сейчас в ней идет ремонт. К новому году хотим сделать себе подарок и отметить долгожданное новоселье. Наша квартира в хорошем доме, в центральном районе города», — отметила Светлана.

Напомним, программа «Социальная ипотека», запущенная в 2016 году по инициативе губернатора, помогает врачам, учителям, молодым ученым и другим специалистам приобрести жилье на льготных условиях.

Подробную информацию о требованиях к участникам и условиях программы можно найти на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.