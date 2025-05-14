Еще один врач приобрел квартиру в Мытищах благодаря льготной ипотеке

Еще один врач из Мытищ купил квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Стаж Дмитрия Каспарянца составляет 27 лет.

С сентября 2023 года он работает врачом ультразвуковой диагностики в Мытищинской областной клинической больнице. О «Социальной ипотеке» медик узнал почти сразу после ее запуска.

«Конечно, программа отличная. Купить квартиру в Подмосковье без такой поддержки оказалось проблематично. Мы взяли трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в жилом комплексе „Мытищи Парк“», — рассказал Каспарянц.

Дом сдадут уже в марте. Врач переедет в новое жилье вместе с супругой и двумя детьми.

Программа действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Собственную квартиру с ее помощью могут приобрести медики, молодые ученые, учителя, а также специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса и тренеры.