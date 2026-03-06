Еще один врач приобрел квартиру в Истре благодаря соципотеке

Заведующая филиалом «Истринский» Московского областного противотуберкулезного диспансера трудится в этой сфере медицины уже 10 лет. Во время учебы в институте ее особенно привлекали два направления — рентгенология и фтизиатрия. В итоге она выбрала второе, решив посвятить себя клинической практике.

По словам врача, в работе для нее важнее всего общение с пациентами. В противотуберкулезную службу люди нередко приходят с непростыми жизненными историями, поэтому особенно ценно видеть результат лечения и радость не только пациентов, но и их близких.

О возможности улучшить жилищные условия благодаря программе «Социальная ипотека» Анжела Кондрашкина узнала в отделе кадров и решила подать заявку. В итоге она приобрела трехкомнатную квартиру в Дедовске.