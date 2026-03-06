Еще один врач приобрел квартиру в Истре благодаря соципотеке
Врач-фтизиатр из Истры Анжела Кондрашкина готовится к новоселью. Приобрести собственное жилье ей помогла региональная программа «Социальная ипотека»
Заведующая филиалом «Истринский» Московского областного противотуберкулезного диспансера трудится в этой сфере медицины уже 10 лет. Во время учебы в институте ее особенно привлекали два направления — рентгенология и фтизиатрия. В итоге она выбрала второе, решив посвятить себя клинической практике.
По словам врача, в работе для нее важнее всего общение с пациентами. В противотуберкулезную службу люди нередко приходят с непростыми жизненными историями, поэтому особенно ценно видеть результат лечения и радость не только пациентов, но и их близких.
О возможности улучшить жилищные условия благодаря программе «Социальная ипотека» Анжела Кондрашкина узнала в отделе кадров и решила подать заявку. В итоге она приобрела трехкомнатную квартиру в Дедовске.
Сейчас мы делаем ремонт, но весной уже планируем отметить новоселье. Я перееду с двумя дочками и теперь у каждого из нас будет своя комната, свой уголок, где можно побыть с собой наедине. При выборе жилья мне было важно, чтобы был район с развитой инфраструктурой, чтобы поблизости были детские сады, школа, парки и спортивные объекты.
Анжела Кондрашкина
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по поручению губернатора. Она помогает приобрести собственное жилье представителям востребованных профессий — врачам, учителям, молодым ученым и специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также тренерам.
Подробная информация о специальностях, представители которых могут претендовать на участие в программе, а также условия получения ипотеки размещены на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья.