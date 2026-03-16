Еще один врач приобрел квартиру в Балашихе благодаря соципотеке
Врач Дмитрий Баранов приобрел собственную квартиру в Балашихе. Это стало возможным благодаря программе «Социальная ипотека».
Дмитрий работает акушером-гинекологом в Балашихинском родильном доме. Сейчас его стаж составлять пять лет.
«Еще в институте я решил стать врачом именно этой специальности. Рождение ребенка — это настоящее чудо. Считаю своей главной задачей быть рядом, помогать и поддерживать женщин на этом этапе», — признался врач медик.
Ранее он снимал жилье, однако, когда узнал о региональной мере поддержке, принял решение подать документы.
«Наша семья стала расширяться, появился ребенок и вопрос о приобретении собственных квадратных метров был главным для нас. Сейчас мы уже переехали в просторную двухкомнатную квартиру, расположенную недалеко от моей работы. Мы хотели, чтобы в нашем новом жилье было место для каждого члена семьи», — отметил Дмитрий Баранов.
Программу «Социальная ипотека» по инициативе губернатора развивают в Московской области с 2016 года. Присоединиться к ней могут медики, молодые ученые и специалисты ОПК, учителя, а также тренеры.
Список специальностей, которые могут подать заявку на соципотеку, а также условия ее оформления доступны на сайте Минжилполитики региона.