Еще один врач приобрел квартиру в Балашихе благодаря «Социальной ипотеке»

Акушерка из Балашихи Наталья Осташова приобрела квартиру по льготной ипотеке. Раньше она была вынуждена жить с родственниками.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Наталья Осташова работает в областном перинатальном центре, ее стаж превышает 25 лет.

«Помогать в появлении новой жизни на свет — это каждый раз ощущение сопричастности чуду. Родам предшествует работа с мамами. Они нуждаются в моральной поддержке, в физической подготовке», — рассказала она.

Семья Осташовых ранее жила с родственниками, но всегда мечтала о собственной квартире. Теперь Наталья сможет переехать в новую «однушку» вместе с мужем.

«Ребенок у нас уже вырос, поэтому мы с мужем брали квартиру для нас двоих. Выбрали „однушку“ на вторичном рынке. Хорошая планировка, просторная кухня. Еще очень нравится район — спокойный, зеленый», — поделилась она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут приобрести учителя, врачи, воспитатели, тренеры и другие специалисты. В этом году по «Социальной ипотеке» выдадут 295 сертификатов.

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