Еще один врач получил сертификат на соципотеку в Химках

Акушер-гинеколог Анна Александрова из Химок более 13 лет помогает пациенткам. За это время она успела заслужить благодарность пациентов, однако собственного жилья у нее долгое время не было.

Анна стала участницей региональной программы «Социальная ипотека» и планирует переезд в собственную квартиру.

«На самом деле я думала процесс будет сложным, когда столкнулась с количеством документов, которые нужно было предоставить. Но на самом деле оказалось все просто, практически все подавалось через госуслуги», — отметила обладательница сертификата.

В ближайшее время семья планирует приобрести трехкомнатную квартиру, предпочтительно в Химках, чтобы оставаться рядом с местом работы.

«Хотелось бы выразить благодарность за эту программу. Очень удобно подавать документы и важно, что медики могут себе это позволить. Потому что сейчас купить квартиру самостоятельно для нас невозможно», — отметила врач.

В этом году Анна Александрова вошла в число первых 12 медиков, получивших жилищные сертификаты.

Программа «Социальная ипотека», запущенная в 2016 году по инициативе губернатора Подмосковья, уже помогла более чем трем тысячам специалистов сферы здравоохранения решить жилищный вопрос.